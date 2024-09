Renault conferma lo stop alla produzione di motori F1 dal 2026

Renault smetterà di produrre motorida Formula 1 a partire dal 2026, mettendo fine a quasi 50 anni di attività nello sport automobilistico: è quanto annuncia in una nota la direzione di Alpine, la scuderia corse di Renault. Lo stabilimento di Viry-Châtillon, nel dipartimento dell'Essonne, a sud di Parigi, dove Renault ha sin qui concepito e prodotto i suoi motori da Formula 1, verrà convertito in un ''centro di eccellenza ingegneristico e di alta tecnologia già da fine 2024'', precisa Alpine in una nota, aggiungendo che ''le attività F1 di Viry, facendo eccezione per lo sviluppo di un nuovo motore, verranno mantenute fino a fine stagione 2025". Per il gruppo guidato dal manager italiano Luca De Meo, l'dea sarebbe di acquistare, dal 2026, un motore per le monoposto Alpine di F1, probabilmente da Mercedes, secondo i dipendenti, piuttosto che continuare a fabbricarlo in seno all'azienda. La decisione riguarderebbe 360 lavoratori, ma anche diversi fornitori di Alpine. Con risparmi per 120 milioni di euro all'anno, mentre il costo di acquisto di un motore da un altro costruttore ammonterebbe ad un massimo di 17 milioni di euro.





