Morto a 90 anni Bruno Sacco storico direttore stile Mercedes

Bruno Sacco, l'italiano che nella sua posizione di responsabile del design ha plasmato il linguaggio dello stile di Mercedes, è morto a Sindelfingen (Germania) il 19 settembre 2024 all'età di 90 anni. La notizia è stata data solo ad esequie avvenute.

Nato a Udine il 12 novembre 1933 Sacco era figlio del comandante di un battaglione di fanteria da montagna. Nel 1951, all'età di 17 anni, si diplomò nella sua città natale all'istituto Antonio Zanon come il più giovane geometra d'Italia. Affascinato però dal mondo delle forme automobilistiche - dopo una visita al Salone di Torino - decise di dedicarsi al mondo dello stile.

In particolare, ricordano le biografie di Sacco - all'evento del Valentino fu impressionato ("come essere colpito da un fulmine" ricordò più tardi) dalla Studebaker Starlight Commander coupé, progettata dal francese Raymond Loewy. Dopo un periodo di 'apprendistato' al Politecnico di Torino, Sacco entrò a far parte della Carrozzeria Ghia nel 1956 dove - oltre ad occuparsi di modellazione - acquisì esperienza nel disegno e nella produzione di autoveicoli. In Ghia, che a quel tempo aveva iniziato a collaborare con la carrozzeria tedesca Karmann, Sacco collaborò anche con professionisti del calibro di Sergio Sartorelli o Giovanni Savonuzzi, allargando le conoscenze e affinando le sue capacità.

Ma il punto di partenza della sua straordinaria carriera è datato 1957.

Sacco aveva un piano per entrare in Mercedes, azienda che ammirava particolarmente. In quell'anno, dopo aver avuto la certezza che la Stella a Tre Punte avrebbe avuto uno stand al Salone dell'Automobile di Torino contattò il consolato tedesco per chiedere un'udienza con Karl Wilfert, allora responsabile dello sviluppo carrozzeria dell'azienda.

Nell'incontro Sacco (che parlava tedesco) fece una buona impressione e riuscì a ottenere un secondo colloquio in Germania. Fu così che il designer di Udine iniziò a lavorare il 13 gennaio 1958 nel centro di progettazione della Mercedes a Sindelfingen dove lo stile era diretto da Fredrich Geiger.

Alla Mercedes Wilfert stava creando il nuovo reparto di design diretto appunto da Friedrich Geiger. Nel 1957 il francese Paul Bracq era stato nominato da Wilfert come primo designer automobilistico puro.

E a Bruno Sacco vennero affidati incarichi nel campo dello sviluppo pre-carrozzeria e in seguito la responsabilità del reparto Body Design e Dimensional Concept. In questo periodo furono creati modelli eccezionali come la Mercedes-Benz 600 W 100 del 1963 e nello stesso anno della 230 SL Pagoda W 113. Come gestore del design per le ricerche sulla sicurezza Scco creò i due veicoli sperimentali con motore Wankel C 111 (1969) e C 111-II (1970). Ma dalla sua matita uscirono soprattutto modelli di grande diffusione come la Serie 123 (dal 1976 al 1986). Con la sua nomina a Oberingenieur (ingegnere capo) nel 1975 Sacco divenne il successore di Friedrich Geiger.

In questa fase nacquero la versione T della serie 123, presentata nel 1977 come prima station wagon del marchio. Ma anche la Classe S W 126 del 1979 e la SC Coupé del 1981.

"La serie di modelli 126 in tutte le forme di design è la cosa migliore che abbia mai fatto per Mercedes-Benz - affermò Sacco decenni dopo, in retrospettiva. Non c'è da stupirsi che anche dopo il suo pensionamento un'elegante 560 SEC blu scuro fosse orgogliosamente conservata nel suo garage.

Una delle più note affermazioni di Sacco riguardava l'identità delle automobili Mercedes. Questa deve essere mantenuta "da una generazione di modelli all'altra per evitare che una serie appaia vecchia dopo la presentazione della nuova".

Inoltre, Sacco lavorava affinché ogni Mercedes-Benz fosse riconoscibile come ambasciatrice di questo marchio in tutto il mondo. Una filosofia di eleganza senza tempo, quella di Sacco, che si dimostrò adatta anche a un pubblico più giovane.

E il caso della celebre 190 (W 201) che allargò le schiere degli acquirenti nel marchio. E che fu ancora più evidente durante l'offensiva di prodotto a metà degli Anni '90, quando la Classe A W 168 del 1997, la Classe M W 163, del 1997 , la SLK R 170, la CLK W 208 del 1997 e la Classe V W 638 del 1996.

Gli ultimi modelli di cui Bruno Sacco è stato responsabile prima del pensionamento sono state le W 220 Classe S e la Classe CL della serie C 215 rispettivamente del 1998 e del 1999.

Il 31 marzo 1999 Sacco si è ritirato dal lavoro e Peter Pfeiffer gli è succeduto come capo del design di Mercedes-Benz.

Ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Udine nel 2002, è stato ammesso nel 2006 alla Automotive Hall of Fame di Dearborn, Michigan, e nel 2007 alla European Automotive Hall of Fame di Ginevra.

A 20 anni dalla sua uscita dall'azienda, in pensionamento, Bruno Sacco aveva detto "Mercedes è stata la mia vita, e rappresento quel periodo al cento per cento".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA