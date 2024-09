Michelin Partner del ventiseiesimo raid dell'Etna 2024

Per il decimo anno consecutivo, Michelin è partner del Raid dell'Etna, il tour tra le città di Palermo e Catania lungo un itinerario di oltre 1.000 chilometri, alla scoperta delle residenze nobiliari esclusive dell'intera isola. L'evento rappresenta un appuntamento nel panorama internazionale delle auto da collezione, a cui quest'anno hanno preso parte 90 equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati per ammirare auto che hanno fatto la storia dell'automobile.

'Siamo contenti di supportare questo evento perché contribuisce a valorizzare e promuovere il patrimonio storico mondiale dell'auto - ha detto Andrea Casamassima, responsabile Pneumatici Collection di Michelin Italia - È lo stesso proposito con cui il Gruppo Michelin continua a offrire ai suoi clienti pneumatici per numerosi veicoli prodotti dagli anni '30 alla fine del XX secolo, attraverso la linea dedicata Michelin Collection. Questi pneumatici beneficiano dei progressi raggiunti oggi in termini di prestazioni di aderenza, senza pregiudicare la dinamica di guida associata a questo tipo di veicoli. Un'offerta che riproduce l'esatta configurazione del modello d'epoca per dimensioni, battistrada e aspetto, preservando così l'auto d'epoca da qualsiasi anacronismo'.





