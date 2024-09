In Brasile Fiat Fastback taglia il traguardo 100.000 unità

Importante traguardo in Brasile per Fastback, la B-Suv con linea da coupé, assemblata da Fiat nello stato del Minas Gerais. Dalla fabbrica del Polo Automotivo di Betim è, infatti, uscita l'unità numero 100.000. Il significativo risultato è stato raggiunto in due anni. Colore bianco, l'auto del primato è stata festeggiata dalla manovalanza con una foto di gruppo.

Prodotta in Sudamerica pensando alle esigenze del mercato latino, esportata in 14 Stati dell'area, la Fastback in agosto è stata venduta localmente in 4.408 unità, risultando al diciannovesimo posto assoluto della classifica nazionale. Al momento viene proposta in Brasile con marchio Fiat in cinque varianti: Turbo 200 AT, Audace T200 AT, Impetus T200 AT e Limited Edition Powered by Abarth T270 AT. La sua base meccanica è utilizzata anche la Abarth Fastback 270T, prima Suv della storia dello Scorpione.

Tutti i motori di questa B-Suv del gruppo Stellantis, lunga 4,43 metri, sono dei Turbo Flex, alimentabili cioè sia a benzina sia a bioetanolo. Il modello T200 Flex prevede un tre cilindri "mille" sovralimentato da 130 Cv e 200 Nm di coppia massima che assicura uno 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Per la Fastback Turbo 270 Flex, equipaggiata con un quattro cilindri di 1,3 litri, potenza massima 185 Cv, 270 Nm e 7,6 secondi per raggiungere i 100 orari con partenza da fermo.

"Fastback è il miglior esempio del momento attuale di Fiat in Brasile - sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente Fiat per l'America del Sud -. Con il suo design audace, la tecnologia all'avanguardia e i motori che combinano potenza ed efficienza, si distingue per la sua raffinatezza e versatilità, portando tutta l'innovazione e lo spirito pionieristico già conosciuti dal marchio. Vincitore di diversi premi, il modello è già un caso di successo del marchio e raggiungere il traguardo delle 100.000 unità prodotte è un grande traguardo che riflette l'accettazione del pubblico e la forza del modello".



