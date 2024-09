Green Race, vincono Nicola Ventura e Monica Porta

Lo scorso weekend si è tenuta la terza edizione della Green Race - Percorsi Pratesi. Gli equipaggi si sono sfidati in una gara di regolarità lungo un percorso di oltre 200 chilometri fra Prato, Firenze e Pistoia. A vincere è stato Nicola Ventura assieme a Monica Porta che hanno chiuso con 55 punti a bordo della Renault Clio E-Tech della scuderia Eco Motori Racing. Secondo posto Matteo Rigamonti e Chiara Dell'Oca con 31 punti (su Skoda Enyaq 80X, scuderia Del Lario). Chiudono il podio Piero Gasparri e Alessio Baldasserini sulla Hunday Ioniq Q6. I piloti sono partiti da piazza Mercatale per poi dirigersi in direzione Val Bisenzio, transitare da Schignano, Figline, e andare in direzione Poggio a Caiano. Poi Carmignano, Vinci, San Baronto, fino a Larciano dove è terminata la prima manche. Al ritorno le auto sono passate da Pistoia per poi chiudere la corsa fra il distributore Conad di Maliseti e piazza Mercatale. Qui per tutto il giorno di sabato è stato allestito anche lo stand della manifestazione con auto in esposizione, l'EcoDrive e il Gran Premio dei Piccoli. "La città ha risposto di nuovo presente - commenta il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -. La partecipazione dei piloti è stata positiva, così come l'interesse suscitato dal villaggio allestito in piazza Mercatale. Ringraziamo anche le istituzioni per la loro partecipazione alla manifestazione e speriamo di potere promuovere sempre di più gli sport motoristici in città".

Di pari passo si è tenuta anche la Green Hill Climb, lungo le strade di Schignano. A vincere ancora Ventura con 85 punti, davanti a Rigamonti, 63.75 e Andrea Cajani (60 punti). Ai piedi del podio Marco Gori e Bernando Bettarini. Sesta piazza per Claudia Drovandi, davanti ad Alessandro Boschiroli e Rinaldo Drovandi. "Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, perché con passione ed entusiasmo hanno contribuito all'ottima riuscita della corsa - aggiunge il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini - Il nostro desiderio è portare avanti l'evento anche nei prossimi anni, perché manda un messaggio importante sia sul rispetto dell'ambiente che sulle corrette modalità di guida".





