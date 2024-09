Antonio Ricciari parteciperà alla sua terza Dakar

Il pilota messinese Antonio Ricciari è pronto a lanciarsi nella sua terza avventura alla Dakar, una delle competizioni più dure e prestigiose del mondo motoristico.

Dopo due partecipazioni che hanno superato di gran lunga le aspettative, Ricciari ha annunciato la sua presenza all'edizione 2025. "Abbiamo ottenuto risultati ottimi, ma adesso la consapevolezza è quella di poter e dover fare ancora meglio. E come si dice, non c'è due senza tre. In una gara di durata come la Dakar, non si tratta solo di andare a tutto gas. Devi essere costantemente attento, evitando errori che potrebbero compromettere la gara". La sua vettura, preparata con cura dal suo team, è stata testata in Marocco, e i risultati sono stati incoraggianti. "Abbiamo rivoluzionato la macchina dopo la prima esperienza. La edizioni precedenti ci hanno insegnato molto, e adesso abbiamo trovato il giusto equilibrio. Già durante i test in Marocco abbiamo avuto delle ottime sensazioni." Antonio non sarà solo in questa sfida: al suo fianco ci sarà il figlio Alessandro che lo accompagnerà per tutta la durata della competizione e nuovamente Simona Morosi, navigatrice di fiducia e pilota in crescita".



