Unterberger, bene lo sblocco delle multe a turisti tedeschi

"Bene che finalmente si sia risolto il problema con la Germania sulle notifiche delle sanzioni stradali agli automobilisti tedeschi. L'augurio è che la situazione si sblocchi quanto prima anche per l'Austria e l'Olanda, gli altri due Paesi che hanno bloccato per l'Italia la piattaforma Eucaris, il sistema di interscambio dell'Unione Europa per la notifica delle infrazioni stradali agli automobilisti Ue." Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger che due settimane fa aveva sollevato la questione durante il Question Time in Senato con il Ministro Salvini.

"Da quel che si apprende, il problema sarebbe sorto perché l'Italia avrebbe usato la piattaforma anche per notificare sanzioni non previste dalla Direttiva europea 2015/413. Questa infatti prevede lo scambio di informazioni su appena otto violazioni del Codice della Strada: eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, passaggio con semaforo rosso, guida in stato d'ebbrezza, guida sotto sostanze stupefacenti, mancato uso del casco, circolazione su corsia vietata, uso del cellulare alla guida. La direttiva lascia cioè fuori tutta un'altra serie di infrazioni, quali l'accesso senza permesso nelle Zone a traffico limitato, i divieti di sosta e di fermata, il sorpasso pericoloso, il mancato pagamento del pedaggio", precisa Unterberger.

"Per garantire la sicurezza stradale e l'equità di trattamento tra tutti gli automobilisti, bisogna modificare la direttiva allargandola a quelle infrazioni che ad oggi sono escluse. Sul piano nazionale bisogna poi rivedere la normativa sui veicoli a noleggio, reintroducendo la responsabilità solidale dei proprietari dei veicoli", ribadisce la senatrice Svp.



