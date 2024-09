Stellantis premia 68 fornitori globali e regionali

Stellantis ha premiato 68 dei suoi fornitori globali e regionali "per il loro straordinario impegno, la qualità e l'eccellenza operativa dimostrati nel 2023": 21 sono stati premiati come i migliori nelle rispettive categorie e hanno ricevuto il premio di Fornitore dell'anno.

Alla quarta edizione, tenutasi il 24 settembre presso la storica Sala Conferenze del Centro Congressi del Lingotto a Torino, hanno partecipato oltre 200 fornitori e partner internazionali di Stellantis, a dimostrazione dell'importanza dell'evento.

"La dedizione e gli elevati standard dei nostri fornitori sono stati determinanti per superare le sfide e raggiungere traguardi straordinari. Le loro prestazioni eccezionali, lo spirito di collaborazione e l'impegno per la qualità e la puntualità sono stati decisivi per i nostri piani di crescita continua" ha detto Maxime Picat, chief purchasing and supply chain officer di Stellantis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA