Prosegue a Catanzaro attività rimozione veicoli abbandonati

Prosegue a Catanzaro l'attività di contrasto da parte della Polizia locale al fenomeno dei veicoli abbandonati sul territorio comunale allo scopo di tutelare il decoro urbano e l'ambiente "Nell'arco degli ultimi giorni - riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune - sono state rimosse, in tutta la città, 18 automobili ed una moto che occupavano da tempo la sede stradale e privi di targa. Attenzione particolare anche su Viale Isonzo, dove gli agenti sono intervenuti per ritirare alcuni mezzi che creavano ingombro, rappresentando anche un pericolo per la normale circolazione e per la salvaguardia ambientale". "Nei mesi scorsi, grazie anche alla tenacia e all'impegno dell'ex assessora Marinella Giordano - afferma il sindaco, Nicola Fiorita - abbiamo voluto rendere questo tipo di operazioni un obiettivo primario dell'amministrazione per fare percepire in maniera forte il presidio delle istituzioni anche sul fronte del rispetto delle essenziali regole del vivere civile. Un segno tangibile di attenzione e di vicinanza al territorio. Un impegno che vuole rappresentare anche un utile strumento di prevenzione contro tutti i comportamenti che vengono perpetrati senza rispetto per gli spazi comuni e che possono generare, a lungo termine, anche rischi dal punto di vista ambientale". "Auspichiamo - dice ancora Fiorita - che di questo genere di interventi ci sia sempre meno bisogno. Altrimenti saremo sempre in prima linea per tutelare la città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA