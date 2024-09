Dacia tocca quota un milione di veicoli a Gpl venduti

La quota di veicoli con soluzione Gpl/benzina venduti da Dacia dal 2010 ad oggi ha raggiunto quota 1 milione. La motorizzazione è proposta dalla casa automobilistica dal 2010 e il record di vendite è stato toccato lo scorso mese di luglio. Di questo milione, 370.000 unità sono state vendute in Italia.

Il mercato italiano è considerato da sempre molto ricettivo per questo genere di alimentazione, scelta oggi da 3 clienti Dacia su 4, anche se la presenza delle nuove alimentazioni ibride sta cominciando a farsi notare nelle preferenze degli acquirenti. Nel mercato Italiano il modello Dacia più scelto con alimentazione GPL è stato Sandero (50% circa), seguito a ruota da Duster (40% sul totale GPL immatricolato in 14 anni).

Dal 2020, questo motore bifuel si chiama ECO-G100 ed è accreditato di una coppia massima di 170 Nm a partire da 2.000 giri/minuto che gli consente grande versatilità d'uso. La motorizzazione ECO-G100 è ottimizzata per funzionare a GPL ed offre migliori prestazioni rispetto alla versione benzina (+10 cv e +10 Nm) riducendo, al contempo, le emissioni di CO2 del 10% circa rispetto ai motori benzina equivalenti.

La motorizzazione ECO-G100 è una tecnologia prodotta da Dacia da 14 anni. Si tratta di una tecnologia che viene fornita di primo impianto, direttamente in fabbrica, come un motore benzina e sfrutta le conoscenze del Gruppo Renault. Fin dalla progettazione, il motore è pensato per funzionare con questo tipo di carburante.

Il serbatoio GPL occupa il posto della ruota di scorta senza incidere sul serbatoio di benzina né sul volume del bagagliaio.

I veicoli a GPL sono, come tutti gli altri modelli della gamma Dacia, garantiti per 3 anni o 100.000 km.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA