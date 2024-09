Stellantis al Salone Auto di Parigi con 5 anteprime mondiali

Stellantis parteciperà alla 90esima edizione del Mondial de l'Auto - Salone dell'Auto di Parigi 2024 dal 14 al 20 ottobre, con tre brand - Citroën, Peugeot e Alfa Romeo - e per la prima volta al Salone, il brand cinese Leapmotor. A Porte de Versailles (padiglione 4) il gruppo porterà l'ampia gamma di veicoli elettrificati all'avanguardia dei quattro brand. In totale al Salone saranno esposti 26 modelli, con cinque anteprime mondiali. La partnership con Leapmotor verrà presentata al pubblico per la prima volta, con quattro veicoli elettrici tecnologicamente avanzati ed economicamente accessibili, insieme all'anteprima mondiale della B10, un suv del segmento C. Verranno esposti anche sistemi di ricarica intuitivi sistemi di propulsione e soluzioni per il comfort interno e l'intrattenimento avanzato Il 15 ottobre, il ceo Carlos Tavares interverrà al Paris Automotive Summit. Le novità principali riguardano Peugeot che esporrà in anteprima mondiale la nuovissima Peugeot E-408. Saranno presentate anche le versioni Long Range dei SUV fastback E-3008 ed E-5008, che offrono rispettivamente fino a 700 e 668 km di autonomia.

Citroën presenterà una gamma totalmente rinnovata con tre anteprime mondiali nel segmento chiave del mercato europeo. Impegnate a fornire una mobilità elettrica accessibile ai clienti, la C3 e la C3 Aircross saranno esposte per la prima volta e disponibili per il pubblico. Ami, pioniera della micromobilità, caratterizzerà lo stand di Citroën grazie ad una Ami Tower che celebrerà i suoi quattro anni di successi in Francia e in molti altri mercati europei. Alfa Romeo tornerà al Salone dell'Auto di Parigi esponendo la propria gamma al completo, tra cui l'anteprima nazionale della nuova Junior VELOCE 280CV, la versione più sportiva della gamma, e l'anteprima mondiale della versione IBRIDA. Inoltre, i visitatori potranno assistere all'anteprima mondiale del model year 2025 di Tonale, presentato per la prima volta, e l'iconica 33 Stradale Fuoriserie, prodotta in soli 33 esemplari. Nello stand sarà esposta anche la Giulia Quadrifoglio SuperSport, l'edizione limitata che celebra la storia sportiva di Alfa Romeo con un'audace reinterpretazione del logo Quadrifoglio, per la prima volta in nero in oltre 100 anni di storia. Leapmotor presenterà le sue soluzioni per la mobilità elettrica, incentrate sulla tecnologia innovativa e sull’accessibilità economica. Il fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Leapmotor, Zhu Jiangming, con il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, presenterà la nuova B10, un SUV del segmento C, ampliando la propria gamma di prodotti nel principale segmento europeo attraverso una partnership unica nel mondo dell’automotive. Questo attesissimo modello è il primo basato sulla nuova piattaforma B di Leapmotor e segna un passo in avanti importante per la crescita del brand in Europa, offrendo la propria tecnologia avanzata a un pubblico ancora più ampio. Leapmotor presenterà anche la C10, un SUV elettrico del segmento D completamente equipaggiato e pensato per le famiglie, e la T03, una vettura elettrica compatta del segmento A ideale per il traffico urbano, con spazio interno pari a quello del segmento B. La C10, costruita sull’architettura tecnologica LEAP3.0, è dotata di un’architettura elettronica ed elettrica centrale integrata, della tecnologia cell-to-chassis (CTC) e di un cockpit intelligente all’avanguardia.

