Mansory Pugnator, forme estreme per la Purosangue

Anche una vettura come la Ferrari Purosangue non è sfuggita all'interesse di Mansory, che ha rielaborato il Suv di Maranello per realizzare la Pugnator, estremizzata in tutto, a cominciare dal design. Infatti, presenta una carrozzeria ipermuscolare con passaruota allargati, prese d'aria anche sul grande cofano motore, ed aperture tese a rendere più tormentato ed aggressivo sia il frontale che il retro dell'auto. Questa, inoltre, sfoggia un grande spoiler sul bagagliaio ed un estrattore circondato dalle due coppie di scarichi verticali, mentre il cofano anteriore è in contrasto con la livrea, grazie alla fibra di carbonio a vista. Il tutto è impreziosito dalla presenza dei cerchi forgiati da 22 pollici all'anteriore) e da 23 pollici al posteriore.

Diversi gli abbinamenti tra pelle, trapuntatura e carbonio, e le colorazioni, proposte per gli interni, dove troviamo un volante sportivo in pelle e carbonio che integra la luce di cambiata, le cinture di sicurezza con logo Mansory ed altri accessori specifici Mansory come la pedaliera in ;;alluminio ed i tappetini. Sotto pelle il V12 del Cavallino Rampante è stato abbinato ad una centralina modificata e ad un nuovo sistema di scarico per raggiungere una potenza massima di 755 CV ed una coppia di 730 Nm.

