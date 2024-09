WRC: la stagione 2024 termina con il Rally Show di Monza

Il mondiale rally avrà una conclusione tricolore, visto che terminerà con il Monza Rally Show, che rientra in calendario nel week-end del 6-8 dicembre, per decretare l'epilogo della stagione 2024. Si tratta di una tappa promossa da Pirelli in collaborazione con WRC Promoter, FIA e l'Autodromo Nazionale Monza, che va a celebrare i 4 anni del costruttore italiano in qualità di fornitore unico del WRC.

Appuntamento, quindi, con i piloti delle corse su strada più veloci del mondo e con le vetture di ultima generazione pensate per i rally, come la Hyundai i i20 N Rally1 Hybrid, la Ford Puma Rally1 Hybrid, e la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid che, nella giornata di domenica, andranno ad affrontarsi nel Master Show. "Siamo felici di riportare i campioni del rally mondiale a casa nostra, quale consideriamo il circuito di Monza - ha affermato Terenzio Testoni, Rally activity manager di Pirelli - per noi sarà l'occasione per fare un bilancio di questi quattro anni come fornitori unici del WRC". "Il ritorno del Monza Rally Show è il miglior modo per chiudere la stagione 2024. - ha commentato Giuseppe Redaelli, presidente di SIAS Autodromo Nazionale Monza - dopo le due edizioni del mondiale nel 2020 e nel 2021 e l'ultima tappa del campionato italiano nel 2023 sarà un grande piacere celebrare Pirelli assieme ai campioni del WRC e ai grandi protagonisti del rally italiano, europeo e mondiale su un circuito totalmente rinnovato e pronto a regalare spettacolo".

