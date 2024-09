Nuova denuncia per autovelox non omologato, a Verona

Un'ennesima denuncia è stata presentata da parte dell'associazione "Altvelox" di Belluno contro un'amministrazione locale, accusata di utilizzare illegalmente apparecchi autovelox non omologati. Stavolta è toccato al Comune di Verona, con il sindaco Damiano Tommasi, il capo della Polizia locale Luigi Altamura, il Prefetto Demetrio Martino, altri assessori e funzionari pubblici. A detta del denunciante, il presidente dell'associazione, Gianantonio Sottile Cervini, il Comune di Verona avrebbe incassato 7 milioni di euro in multe autovelox dal 2021 al 2023, ma non avrebbe adottato il Piano Urbano del Traffico (Put), pubblicando il Piano generale del traffico urbano (Pgtu), avrebbe adottato dal 2020 il Piano urbano per la mobilità sostenibile, secondo Altvelox non obbligatorio.



