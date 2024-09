Dodge in scena al Round italiano del WorldSBK

Dodge Europe ancora protagonista nel mondo del motorsport in qualità di Official Safety Car del campionato World Superbike. La partnership è stata celebrata con un evento che ha visto protagonista la community italiana di fan delle muscle car americane.

Sabato 21 settembre, in occasione del Round italiano del WorldSBK sul Circuito di Cremona, 30 Dodge Challenger, guidate da appassionati del marchio, hanno sfilato in parata lungo la pista. Il momento ha visto come protagoniste anche le Dodge Challenger SRT Hellcat, scelte come Official Safety Car del campionato. Questi potenti veicoli, equipaggiati con motori V8 6.2L HEMI da 717 CV, hanno accompagnato la parata.

L'evento è stato immortalato dalla regia internazionale di Dorna, organizzatrice del World Superbike e sarà presto disponibile sui canali social e digital del brand Dodge, permettendo ai fan di rivivere l'emozione.

Durante la giornata, i membri della community 'Dodge Challenger Team Italia' hanno avuto anche l'opportunità di vivere un giro in pista ad alta velocità, a bordo delle Dodge Safety Car, guidate dai piloti ufficiali del campionato.

