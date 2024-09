Circola a bordo di veicolo rubato con targhe false, denunciato

Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola hanno proceduto al controllo di un veicolo con targhe francesi lungo la strada statale 7 Bis Dall'accertamento è apparsa una difformità tra il VIN (Vehicle Identification Number) posto sul parabrezza e la targhetta identificativa del costruttore presente nel vano motore. Dai successivi riscontri, è emerso che il telaio era contraffatto e che il veicolo, immatricolato in Italia, era stato oggetto di furto denunciato a inizio settembre 2023 a Marano di Napoli (NA). Il conducente, residente nel Comune di Cicciano (NA), è stato denunciato per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato e, altresì, sanzionato al Codice della Strada per una serie di violazioni; mentre il veicolo è stato sequestrato.



