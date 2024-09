Carlos Tavares al volante di Lancia Ypsilon Rally4 HF a Balocco

Carlos Tavares, ceo di Stellantis, al volante della nuova Ypsilon Rally4 HF presso il Proving Ground di Balocco. Il tester d'eccezione ha provato sulla pista di oltre 80 chilometri, che rappresenta un centro d'eccellenza per collaudi e test ad alte prestazioni, la nuova vettura progettata per il mondo delle competizioni.

"Vedere Carlos Tavares guidare la Ypsilon Rally 4 HF è stato straordinario - dice Luca Napolitano ceo di Lancia - Il motore turbo da 212 CV e la precisione ingegneristica della vettura sono il risultato della passione del nostro team. La Ypsilon Rally 4 HF unisce ambizione e umiltà, rappresentando il nostro impegno per la classe Rally 4, il cuore delle competizioni. È solo l'inizio di un viaggio entusiasmante".

Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l'introduzione della Ypsilon Rally4 HF e della nuova Ypsilon HF, entrambe presentate ufficialmente lo scorso maggio. La Ypsilon Rally4 HF è progettata per la competizione, con un motore 1.2 turbo a tre cilindri che sviluppa 212 CV e una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico.

La configurazione a trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per giovani piloti che vogliono emergere.

La Ypsilon HF, invece, è la versione stradale ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, alimentata da una motorizzazione 100% elettrica da 280 CV. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, la Ypsilon HF combina prestazioni eccezionali con un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, caratterizzandosi per un assetto ribassato e una carreggiata allargata. Questa versione rappresenta il rinnovato impegno del brand nella produzione di vetture potenti ed emozionanti, che uniscono sostenibilità e innovazione: il 2025 rappresenta infatti il ritorno di Lancia nel motorsport, con l'obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee.

Video Tavares al Balocco prova la Nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF

