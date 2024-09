All'asta da Bonhams una delle rare TVR 450SE Wedge

Uno dei 35 esemplari prodotti di TVR 450SE, modello della famiglia TVR Wedge che aveva debuttato nel 1980, è all'asta da Bonhams Cars. Il modello, capace di 320 CV a 5.700 giri è dotato di un cambio manuale a 5 marce e, a pieno regime, poteva accelerare da 0-60 mph in 4,7 secondi. La TVR 450SE, prodotta dal 1989 al 1991, è stata l'ultimo e più potente modello della serie TVR Wedge. La serie, lanciata nel 1980, si ispira alla tendenza del design delle auto a cuneo degli anni '60 e '70 ed è caratterizzata da un telaio in acciaio tubolare e corpi in fibra di vetro.

La 450SE ha segnato il picco delle prestazioni proprio in questa serie, prima della fine della produzione. Alimentato da un propulsore 4,4 litri Rover V8, la TVR 450SE raggiungeva una velocità massima di 155 mph. L'esemplare all'asta potrebbe essere l'ultimo costruito ed è rifinito in Ruby Mica con decalcomanie dorate, un tetto color marrone chiaro e un interno color giallo. Le miglia percorse dall'auto sono 10.730 e il prezzo d'asta previsto è tra le 25.000 e le 30.000 sterline.

