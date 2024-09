La Toyota Supra monterà il V8 per correre in Australia

Auto entrata nelle grazie degli appassionati per la sua propensione alle modifiche, la Toyota Supra ha fatto la storia delle supercar giapponesi negli anni '90, e la sua reinterpretazione attuale si basa su una sinergia con Bmw, che fornisce il motore 6 cilindri 3.0 presente sotto il lungo cofano del modello in produzione, oltre al più piccolo 4 cilindri da 2 litri.

Ma adesso la Toyota sta valutando di realizzare una Supra V8 per consentire alla divisione australiana del brand di prendere parte al campionato Supercars a cui parteciperà, come rivela caranddriver.com, nel 2026. Guardando in casa del marchio del Sol Levante, il motore adatto allo scopo potrebbe essere il 5.0 V8 aspirato già utilizzato sulle performanti Lexus IS F, RC F, GS F, LC500 e IS500 F-Sport Performance, un propulsore che ha trovato spazio anche nel pick-up Hilux che ha conquistato la Dakar con Nasser Al-Attiyah alla guida nel 2019.

Per adesso ci sono solamente dei rendering e le foto di un modello in argilla che offrono una prospettiva sulle sembianze che potrà assumere la nuova Supra da competizione, caratterizzata da uno spoiler posteriore pronunciato e uno splitter anteriore più ampio, mentre il cofano anteriore più alto suggerisce proprio la presenza di un motore V8.

