Audi RS e-Tron GT in passerella alla Milano Fahion Week 2024

Milano, capitale della moda e del design, è stato il luogo perfetto per il debutto in occasione dell'apertura della Milano Fashion Week 2024 della RS e-Tron GT la coupé quattro porte che è più evoluta espressione sportiva della gamma Audi.

La nuova granturismo elettrica è ora pronta per farsi conoscere su strada e presso le concessionarie italiane dove verrà lanciata nel corso di questo mese di settembre.

Mostrata al pubblico e alla stampa presso il cortile d'onore del settecentesco Palazzo Borromeo d'Adda in via Manzoni, Audi RS e-tron GT accompagna il pubblico della settimana della moda nei luoghi iconici nel cuore della città, in un percorso di stile che si snoda da piazzetta Brera a Palazzo Citterio tra eventi, mostre ed esposizioni.

Una presenza di spicco - nelle strade del Quadrilatero della moda, abituale passerella anche durante gli eventi della Design Week per le auto e i Concept dei Quattro Anelli - che è stata affiancata dall'approfondimento del temi del fashion e della imprenditorialità da otto donne presenti nella gestione del network italiano di Audi.

Dalla prossima settimana all'interno della piattaforma Voices of Progress sarà disponibile un racconto a più voci di queste imprenditrici che sono impegnate nel mondo delle concessionarie Audi.

In un ritratto del loro far impresa nell'automotive con passione e innovazione, le otto testimonial evidenzieranno tra i temi trattati come - è il caso del'acquisto di una vettura, in particolar modo nel caso della full electric Audi RS e-tron GT - l'automobilista possa esprimere in modo deciso la propria personalità, esattamente come avviene nella scelta di un capo sartoriale.

All'interno della narrazione, spiccano le parole di Chiara Cormanni, presidente del comitato di imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano, che evidenziano il forte legame fra la cultura dell'innovazione nell'imprenditoria, i valori del brand Audi - come design e sostenibilità - e la capitale della Moda Milano.

Al link youtube.com/watch?v=IUzHm8ybdzA il racconto del debutto milanese di Audi RS e-Tron GT

