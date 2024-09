Stellantis firma il nuovo accordo sul Comitato aziendale europeo

Stellantis ha firmato un nuovo accordo sul Comitato Aziendale Europeo (Cae). "Siamo fiduciosi che questo accordo getti le basi per la struttura sociale europea di Stellantis, ponendo le fondamenta per il nostro futuro comune", spiega Xavier Chéreau, responsabile Risorse Umane di Stellantis. "Il nostro Comitato Aziendale Europeo unificato svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione della trasformazione strategica che l'industria automobilistica affronterà nei prossimi anni".

Nelle prossime settimane saranno designati 37 nuovi membri del Cae che rappresenterà oltre 100.000 dipendenti in 13 Paesi, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Regno Unito come membro consultivo.

L'obiettivo principale del Cae è quello di migliorare il dialogo sociale, affrontando collettivamente le sfide sociali, economiche e ambientali. Il nuovo Cae svolgerà un ruolo chiave nell'informare e consultare i dipendenti a livello transnazionale, garantendo che la loro voce venga ascoltata.

Inoltre, sarà essenziale per sostenere la strategia di Stellantis di performance e trasformazione sostenibile, dando sempre la priorità agli interessi dei dipendenti.



