Aci, Oltre 150 iscritti a 41° Industrial Cars Rally

Il 41° Industrial Cars Rally Città di Bassano, in programma il 20 e 21 settembre 2024, segna un traguardo storico con oltre 150 equipaggi iscritti, risultando la gara più partecipata del Trofeo Italiano Rally 2024.

La gara, organizzata dalla Scuderia Bassano Rally Racing con il supporto dell'Automobile Club Vicenza, prenderà il via venerdì 20 settembre con lo shakedown e la prova spettacolo "Rubbio Mini". Il giorno successivo gli equipaggi saranno impegnati sulle prove speciali "Cavalletto", "Valstagna" e "Rubbio", per un totale di 91,51 km di tracciato cronometrato su un percorso complessivo di 407,10 km.

"Siamo entusiasti del risultato raggiunto. Il grande numero di iscritti dimostra quanto questa gara sia amata, non solo dai piloti locali ma anche dai team nazionali e internazionali. Un ringraziamento speciale va alla Scuderia Bassano Rally Racing per la passione e la capacità organizzativa dimostrate. La loro dedizione ha permesso di portare avanti con successo questa storica competizione per 41 edizioni consecutive", ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club Vicenza, Luigi "Lucky" Battistolli.

L'arrivo e le premiazioni si svolgeranno sabato sera nella suggestiva cornice di piazza Libertà a Bassano del Grappa, che si trasformerà nel cuore pulsante di questa emozionante competizione. Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale: www.bassanorally.it.



