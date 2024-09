Accordo IPlanet e Autogrill in 41 stazioni di servizio

Accordo tra IPlanet, joint venture creata da IP e Macquarie Capital EV Asset Holding per l'elettrificazione delle aree di servizio e Autogrill, per nuovi servizi di ristorazione in 41 stazioni di servizio l'istallazione di ricariche per le vetture elettriche. Il nuovo formato di ristorazione che si basa sui principi dell'economia circolare, sarà presente in 13 stazioni in Lombardia, 9 in Piemonte, 6 nel Lazio, 3 in Puglia e Veneto , Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, e Calabria. Dall'accordo sono attese, si legge in una nota, opportunità di impiego per oltre 200 dipendenti. Le aperture dei punti vendita avverranno entro tre anni: la prima entro il 2024. "Con questa nuova iniziativa aggiungiamo all'esperienza di ricarica un ventaglio di servizi dedicati nel campo della ristorazione, dello shopping e della cura dell'auto", dice Pasquale Cuzzola, ad di IPlanet. "L'accordo siglato con IPlanet nasce da una comune sensibilità e dal nostro impegno nel sostenere e promuovere progetti in grado di sviluppare servizi e infrastrutture in ottica green, che garantiscano ai nostri viaggiatori non solo una sosta di qualità, ma anche un ambiente progettato per ridurre l'impatto ambientale, dalla scelta dei materiali al packaging allo sviluppo dell'offerta", afferma Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta. "La firma di questo importante accordo con IPlanet garantisce un insieme di servizi qualitativi a tutti i viaggiatori, compresi coloro che scelgono di muoversi con i veicoli elettrici", ha commentato Bruno Bestetti, ad di Nuova Sidap (Divisione Oil di Autogrill).





