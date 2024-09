Formula E: saranno Rowland e Nato i piloti Nissan 2024/25

Nissan annuncia che saranno Oliver Rowland e Norman Nato a guidare le sue monoposto di Formula E nel campionato mondiale 2024/25. Il primo ha disputato una Stagione 10 ad alti livelli conquistando due vittorie, due pole position e cinque podi, terminando al quarto posto nella classifica piloti. Il secondo, che ha già assaporato il gusto della vittoria in una gara di Formula E, torna in Nissan, dopo aver corso con il team giapponese nella stagione 9, quella del 2022/23.

Si tratta, dunque, di una coppia di piloti esperti, che saranno al volante di monoposto ancora più veloci ed efficienti rispetto alle vetture utilizzate nelle Stagioni 9 e 10, in una stagione che presenta un calendario particolarmente fitto, visto che annovera un numero di gare record. Queste saranno ben 17, vedranno l’esordio di Miami, il ritorno a Giacarta, un doppio appuntamento a Monaco, ed il secondo E-Prix di Tokyo. Le attività in pista del Nissan Formula E Team riprenderanno sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia in occasione dei test pre-stagionali che andranno in scena dal 4 al 7 novembre, mentre l’apertura della stagione è fissata a San Paolo il 7 dicembre.

"Siamo entusiasti di cominciare la Stagione 11, dopo le ottime prestazioni dello scorso campionato - ha dichiarato Tommaso Volpe, general manager Nissan Formula E e managing director Nissan Formula E Team - abbiamo rinnovato la nostra formazione di piloti dando il benvenuto a Norman, che porterà il suo bagaglio di esperienza e prestazioni”.

