Bradley Cooper protagonista della campagna di Classe G elettrica

Due icone del nostro tempo, insieme, in un cortometraggio suggestivo e carico di emozioni. La passione per Classe G, che non rappresenta solo un'auto ma un vero e proprio brand riconoscibile e distintivo, l'ha reso protagonista di una pellicola che sarà alla base di una nuova campagna per Mercedes-Benz che ha vede sotto i riflettori la G 580 con tecnologia EQ.

L'attore e regista americano Bradley Cooper ha scelto di prendere parte al progetto per mostrare, attraverso il filmato, l'essenza del marchio Classe G al quale lui è particolarmente legato. "La Classe G fa parte della mia vita da quasi 20 anni - ha detto Cooper - Per me è sempre stata più di un'auto: è stata una compagna in ogni avventura".

Nel cortometraggio si esprime il concetto di avventura in fuoristrada ma anche in qualsiasi contesto urbano. La Classe G non ha limiti di strade e di convenzioni e invita a seguire sempre la propria strada senza paura di fallire. Star di Hollywood e da anni appassionato fan di Classe G, Cooper ha partecipato all'evento di anteprima mondiale a Los Angeles.

L'anteprima è stata accompagnata da una campagna di lancio del prodotto che sta proseguendo con il debutto sul mercato della prima Classe G 100% elettrica nella storia del brand. "Bradley Cooper è stata una scelta naturale per questa anteprima mondiale e per la campagna, in quanto è un fan di lunga data della nostra iconica Classe G. Come parte della nostra amata famiglia G, Bradley è una vera ispirazione per il superamento dei limiti" ha sottolineato Bettina Fetzer, Vicepresidente Comunicazione e Marketing, Mercedes-Benz AG. L'elemento centrale della campagna, di grande impatto visivo, crea un mondo in cui gli individui sono spinti a perseguire sulla propria strada senza paura di fallire, perché la Classe G trasforma ogni ostacolo in un'opportunità di crescita. A fare da sfondo musicale al film è l'iconica canzone "Ain't No Mountain High Enough" in una nuova versione, un brano originariamente scritto e composto da Nickolas Ashford e Valerie Simpson.

