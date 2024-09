IAA Transportation 2024, ad Hannover expo di veicoli commerciali

In un clima di crescente preoccupazione per l'industria automobilistica, prende il via ad Hannover l'IAA Transportation 2024, l'annuale fiera dell'industria internazionale dei veicoli commerciali.

Alla IAA Transportation sono presenti più di 1.650 espositori provenienti da 41 paesi che presenteranno fino al 22 settembre le loro novità.

Secondo l'organizzatore, l'Associazione dell'industria automobilistica (VDA), Daimler Truck, Scania e Volvo Trucks presenteranno i loro ultimi camion elettrici e alimentati a idrogeno mentre Tesla mostrerà il proprio semirimorchio. Dopo la giornata dedicata alla stampa, la fiera verrà aperta ufficialmente martedì dal ministro federale dei trasporti Volker Wissing e dal primo ministro della Bassa Sassonia Stephan Weil.

Mercoledì è atteso anche il vicecancelliere Robert Habeck (Verdi).



