Volkswagen anticipa a fine settembre i negoziati con i sindacati

Volkswagen incontrerà il sindacato Ig Metall a fine settembre, un mese prima del previsto, per discutere della decisione della casa automobilistica di rescindere il patto di salvaguardia dei posti di lavoro. Il primo round di colloqui si terrà il 25 settembre. I lavoratori hanno definito un "attacco senza precedenti" la decisione Volkswagen, che coinvolge sei stabilimenti tedeschi, di porre fine al programma applicato ormai da decenni. Il sindacato non ha escluso di proclamare scioperi a partire da fine novembre. Il 2 settembre la casa di Wolfsburg ha annunciato di valutare per la prima volta la possibile chiusura di stabilimenti in tutta la Germania nell'ottica di un taglio dei costi.



