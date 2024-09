Gare in moto in periferia a Bologna, 12 multe per 850 euro

Ventidue persone identificate e dodici multe per un ammontare di 850 euro. E' il bilancio di una attività di indagine condotta dalla polizia locale di Bologna che ha approfondito alcune segnalazioni, arrivate anche dai cittadini, su gare notturne di motociclette in periferia.

Gli agenti hanno accertato che il 'circuito', scelto dai motociclisti, erano le strade fra viale Gandhi, la rotonda Romagnoli e viale Togliatti, in entrambi i sensi di marcia. Il ritrovo era, in genere, il martedì sera.

Con l'ausilio di una pattuglia della polizia, i vigili, martedì, hanno raggiunto il punto di ritrovo e sono scattati i controlli: identificati ventidue motociclisti, di età compresa fra i 18 e i 30 anni, compilati dodici verbali per marmitta rumorosa senza silenziatore, velocità elevata, targa reclinata, mancanza di patente e di carta di circolazione al seguito.





