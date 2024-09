E-sport ACI mezzo inclusione sociale a Sport Sotto le Stelle

I valori dell'uguaglianza e i diritti delle persone con disabilità saranno protagonisti in questa nuova edizione di Sport sotto le Stellem grazie al contributo che l'ACI di Teramo fornirà al progetto "INCLUSION-E", ideato e realizzato dalla RaceSport APS ETS per la diffusione della disciplina automobilistica virtuale del Sim Racing alle persone con disabilità motoria.

Il progetto, patrocinato e promosso da ACI Sport, la Federazione Nazionale degli Sport Automobilistici, prevede soluzioni ergonomiche a zero-barriere per le persone con disabilità che si cimentano nell'attività sportiva del Sim Racing. Verranno collocati avanzati simulatori che permetteranno a persone con disabilità motoria di praticare il Sim Racing sullo stesso piano e con le stesse opportunità di una persona senza disabilità.

"L'iniziativa - spiega Michele Del Grosso, presidente di RaceSport APS - sotto il coordinamento scientifico del Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile (CITraMS) - Università Degli Studi dell'Aquila, prevede anche la realizzazione di uno studio clinico per analizzare eventuali benefici psicofisici derivanti dalla pratica della simulazione di guida da parte di persone con disabilità motoria. Dopo la prima fase del progetto, si è pensato un "INCLUSION-E Tour" a livello nazionale".

Durante la manifestazione sarà presente a Teramo anche il presidente della Commissione Nazionale E-SPORT di ACI, Cristiano Martelli, che in sinergia con la RaceSport APS ETS presenterà il progetto nella postazione di piazza Martiri, dove fino a tardi sarà possibile provare i simulatori di guida sportiva.

Carmine Cellinese, presidente dell'ACI Teramo, ha dichiarato: "In qualità di medico, ancor prima che come presidente dell'ACI Teramo, ho sostenuto con convinzione un'iniziativa che permette alle persone con disabilità di praticare attività sportiva.

L'ACI si distingue da sempre per la promozione di valori fondamentali, oltre che di buone pratiche alla guida. Lo sport diventa uno strumento per migliorare la qualità della vita, promuovendo l'autonomia e la partecipazione sociale".



