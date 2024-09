Peugeot, le versioni sportive di 205 ed il Quasar nel 1984

Il periodo relativo all'anno 1984 fu decisamente intenso a livello creativo per il marchio Peugeot che lanciò le versioni più sportive della bestseller 205, ovvero la GTI e la Turbo 16. Nello specifico, la GTI conquistò anche la clientela più sportiva, mentre la Turbo 16, con motore centrale e trazione integrale, si aggiudicò il campionato mondiale Rally negli anni 1985 e 1986, ovvero fino alla cancellazione della categoria più estrema mai vista, quella delle mostruose Gruppo B.





Il reparto sportivo del Leone nel 1984 si dedicò anche alla realizzazione del prototipo Quasar, una berlinetta da corsa a due posti pensata per correre a partire dal 1987. Questo fu esposto per la prima volta al pubblico durante il 67º Salone di Parigi, e nascondeva sotto le forme affilate, con carrozzeria realizzata in fibra di carbonio e kevlar dotata di portiere a forbice, lo stesso telaio e la stessa meccanica della 205 Turbo 16, per cui poteva contare su una potenza di circa 600 cavalli. Il concept in questione venne realizzato anche in un unico esemplare, mai schierato ufficialmente in gara che, ad oggi, è conservato nella collezione Peugeot al Musée de l'Aventure Peugeot di Sochaux.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA