Multe in Ztl, a Torino arriva l'avviso digitale

Ricevere via app l'avviso di una multa stradale. E' il nuovo servizio della polizia municipale di Torino, che prende il via domani in fase sperimentale e che, inizialmente, coinvolgerà un numero limitato di utenti e riguarderà le sole violazioni delle norme di passaggio in Ztl per poi essere esteso a più torinesi e e a tutte le infrazioni rilevate da dispositivi tecnici per le quali non è prevista la decurtazione dei punti.

La nuova procedura prevede, prima dell'invio formale in notifica e nel caso in cui il proprietario del veicolo sia registrato al canale dei servizi pubblici digitali, il recapito di un avviso di cortesia o preverbale tramite l'app Io. L'avviso non è una notifica, ma ha lo scopo di essere tempestivamente informati dell'accertamento di una violazione. In questo modo, se il multato pagherà entro tre giorni dal ricevimento del messaggio, tramite pagoPa, potrà avere una riduzione del 30% e non pagherà le spese di notifica. In caso di mancato pagamento, invece la violazione sarà notificata come di consueto.



