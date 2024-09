A Milano i 65 anni Mini sono in passerella a via Montenapoleone

In occasione del suo 65mo compleanno Mini sbarca nell'iconica via Montenapoleone a Milano, vetrina riconosciuta a livello mondiale per lusso, moda, design e stili di vita, ospitata da martedì 10 a venerdì 27 settembre nella prestigiosa sede di House of Bmw al numero 12.

Per celebrare un'auto che ha debuttato come idea rivoluzionaria, quando scaturì dalla matita di Alec Issigonis nel 1959 - e che poi è stata reinterpretata dal Gruppo Bmw nel 2001 - l'esclusiva location di via Montenapoleone diventa House of Mini per raccontare il futuro del brand e dei suoi prodotti partendo proprio dalla sua storia iniziata 65 anni fa. Lo fa con un percorso iconografico che attraversa i decenni che hanno reso Mini una icona, un brand capace di suscitare emozioni forti, che uniscono diverse generazioni. Mini accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo che ha attraversato trasversalmente molti mondi e che ha unito due secoli, affascinando celebrità dello spettacolo e accompagnando stili di vita.

Dalla Mini alla Mini, un'auto che resta anche cambiando radicalmente sempre la stessa. from The Original to The Original, Mini cavalca le strade di tutto il mondo da 65 anni, mantenendosi sempre inconfondibile nell'aspetto e al tempo stesso attenta ad anticipare le tendenze, in grado di interpretare società e modelli culturali diversi, mantenendo una connotazione universale, un perfetto equilibrio tra tradizione e attenzione al futuro.

"Mini è entrata nel portafoglio di prodotto del Gruppo Bmw nel 2001- ha detto alla House of Mini Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - con un ruolo fondamentale: attrarre una clientela diversa, più giovane e trendsetter così da ampliare il nostro target di riferimento".

"Oggi abbiamo davanti sfide altrettanto importanti: conservare questa iconicità e proiettarla nel futuro per assicurarci che il brand continui ad essere di successo e un punto di riferimento nel mercato dell'automobile e del lifestyle. E che continui a ispirare amore nella propria community di riferimento".

"E' quello che abbiamo fatto negli ultimi vent'anni, periodo di tempo nel quale Mini è tornata ad essere un'icona di stile, di moda, di glamour come avvenuto con l'originale di Issigonis.

Faremo tutto questo - ha concluso Di Silvestre - attraverso tre elementi fondamentali che hanno garantito il nostro successo attraverso le decadi, cioè il design, l'innovazione e la comunicazione".

Il 65mo compleanno della Mini - ha sottolineato Federica Manzoni, head of Mini Italia - è anche l'occasione per "creare per due settimane un punto di riferimento per la nostra community e per presentare i nuovi modelli della gamma Mini compresa la nuova Aceman, che dà una chiara visione del futuro della mobilità".

Dal 10 al 15 settembre la House of Mini ospita anche due esemplari che raccontano l'heritage e il nuovo percorso di questa icona, cioè la Morris Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la nuova Mini Cooper 2024.

Da lunedì 16 settembre il cortile della House of Mini accoglierà poi la nuova Aceman, il crossover 5 porte che combina dimensioni esterne compatte, massimo spazio interni e trazione completamente elettrica.

In occasione di questo evento debutta anche una campagna di comunicazione speciale. Max Corona, autore e voce di Storie di Brand che è uno dei podcast italiani di maggior successo, ha realizzato per Mini un racconto che ripercorre la storia dei successi dal 1959.

Nel nuovo episodio Storie di Brand - Oltre l'Impossibile, Corona si immerge nell'affascinante narrativa che ha trasformato un'idea innovativa di Alec Issigonis in un simbolo di stile e performance conosciuto in tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA