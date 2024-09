Si è chiusa la XIX edizione della Formula SAE Italy

La XIX edizione della Formula SAE Italy, a cui hanno preso parte 1.600 studenti arrivati da 17 Paesi e 63 team di cui 50 europei e 21 italiani, ha visto il podio della Classe 1CV, quello riservato alle vetture a combustione interna, primeggiare la squadra MoRe Modena Racing Hybrid dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, conquistando sia il Business Presentation Event che il Design Event, oltre all'Endurance e all'Autocross della Classe 1C, grazie ad una vettura competitiva con tecnologia ibrida e prestante in ogni aspetto equipaggiata con un motore montato in posizione longitudinale anziché trasversale. La seconda piazza è andata all'Aixtreme Racing di UAS Aachen, che ha sfruttato una vettura competitiva, semplice, ed efficace. Questo team è giunto in seconda posizione sia nell'Endurance che nell'Autocross. Mentre, in terza posizione, è arrivato il team Fuf Racing Team di Frederick University.

Nella Classe 1EV, invece, quella riguardante le vetture elettriche, ha trionfato FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, che ha raggiunto il primo posto al Cost Event e al Design Event, oltre ad ottime prestazioni nelle prove dinamiche, soprattutto nell'Endurance e nell'Autocross, in cui ha vinto grazie ad una macchina dalla progettazione di alto livello, forte di quattro motori elettrici situati nelle ruote e di notevoli sistemi di controllo impostati sulla vettura. Seconda piazza per il team Joanneum Racing Graz di UAS Graz, che ha agguantato la seconda posizione nell'Endurance 1EV e all'Autocross ed anche nel Cost Event si è classificato secondo. Completa il podio in questa categoria il team TU Graz Racing Team di Graz University of Technology, che ha maturato un buon posizionamento nell'Endurance e un secondo posto nel Design Event.

In Classe 3, invece, dove si gareggia presentando solamente il progetto della vettura, senza prototipo, ha trionfato il team UniBo Motorsport Hybrid dell'Università di Bologna, premiato per un sistema ibrido prossimo all'implementazione nelle prossime edizioni. Seconda piazza per l'AAM Driverless Racing Team dell'Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, e terza per il Salento Racing Team dell'Università del Salento.

Invece, nella Classe 1DV (Driverless), il primo premio è andato a eForce Prague Formula della Czech Technical University in Prague, seguito dalla squadra FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, e da UniNa Corse - Squadra Corse dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. L’E-agle Trento Racing Team dell'Università degli Studi di Trento si è aggiudicato il TeoRace Special Award, premio per i migliori processi sull’elettronica a bordo del veicolo conferito da Teoresi, società internazionale di ingegneria che ha, tra le sue specializzazioni, lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per il mondo dell’automotive.

