Citroen Ami, esce dalla città per conquistare l'Africa

Assieme alla celebrazione dei 100 anni dall'effettuazione de 'La Croisière Noire che venne organizzata nel 1924 da André Citroën per dimostrare l'affidabilità delle sue auto in condizione estreme, scatta ora 'La Croisière Verte' che vedrà le piccole elettriche Ami attraversare tutta l'Africa da Ouarzazate, in. Marocco fino a Cape Town, in Sud Africa.

Una delle quattro Ami che saranno protagoniste de 'La Croisière Verte' sarà esposta all'imminente edizione del Mondial de l'Automobile di Parigi, e solo allora - in vista della partenza del 28 ottobre - si potranno scoprire le modifiche e le novità che caratterizzeranno il quadriciclo Ev di Citroen nella versione gran raid.

Ovviamente l'Ami non è fatta per attraversare i deserti e per la spedizione saranno infatti preparate dallo specialista Vaison Sport, con sede a Torcy. Per superare il problema dei 75 km di autonomia della Citroën Ami le auto saranno quindi dotate di batterie aggiuntive e di pannelli fotovoltaici sul tetto.

Con questa modifica i veicoli de 'La Croisière Verte' potranno così percorrere 200 km al giorno sfruttando l'energia catturata da quaranta i moduli di pannelli solari (pieghevoli e inclinabili) aggiunti all'Ami di serie.

Le vetture diventeranno anche monoposto. Il consueto sedile del passeggero è stato rimosso per fare spazio alle dotazioni di sicurezza e alle batterie aggiuntive. Anche le ruote e i pneumatici sono stati cambiati per consentire alla Citroën Ami di superare le condizioni spesso estreme delle regioni da attraversare.

Ad accompagnare (anzi gestire) le auto in questa avventura di 14mila km ci saranno Eric Vigouroux (pilota vincitore del rally del Marocco nel 2010); Alexandre Winocq copilota e meccanico professionista; Antonia de Roissard anch'essa copilota ed esperta di logistica. E infine Maarten Van Pel che torna da una spedizione di 13 mesi in Africa al volante di una Skoda 100% a batteria.



