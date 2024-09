Attivata corsia Telepass per ingresso in aeroporto Perugia

L'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia "San Francesco d'Assisi" ha attivato presso una delle due barriere di ingresso all'area dello scalo una corsia Telepass che permette il pagamento automatico della sosta nei parcheggi. "Un nuovo servizio che mira a migliorare l'esperienza di viaggiatori e utenti, rendendo l'accesso e l'uscita dai parcheggi più rapida e agevole, eliminando la necessità di doversi fermare alle casse automatiche o di utilizzare metodi di pagamento tradizionali" sottolinea la società di gestione.

L'integrazione della tecnologia Telepass all'interno dell'aeroporto - si legge in un suo comunicato - rientra in un più ampio progetto di modernizzazione e sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi offerti, con l'obiettivo di renderlo "sempre più efficiente e al passo con le esigenze dei passeggeri". "Questa innovazione - viene spiegato dalla società di gestione - si aggiunge ad altre iniziative recentemente implementate, volte a migliorare la qualità dell'accoglienza e a rendere lo scalo umbro un punto di riferimento per la mobilità del centro Italia.

"Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri utenti un servizio che migliora ulteriormente l'accessibilità e il comfort durante l'esperienza in aeroporto" ha commentato il management del San Francesco. "L'attivazione della nuova corsia Telepass - ha proseguito - rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno continuo volto a rendere l'aeroporto dell'Umbria una struttura moderna e all'avanguardia, capace di rispondere alle aspettative dei viaggiatori. Ci scusiamo per il ritardo nell'implementazione del servizio, dovuto a cause tecniche durante la fase di test, e ringraziamo i nostri utenti per la pazienza dimostrata. Siamo fiduciosi che questo nuovo servizio contribuirà a rendere l'aeroporto ancora più efficiente e accogliente, continuando a migliorare l'esperienza complessiva di chi viaggia dal nostro scalo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA