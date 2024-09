Suzuki al Salone Auto Torino tra due e quattro ruote

Dal 13 al 15 settembre Suzuki sarà presente al Salone Auto Torino, l'evento diffuso e a cielo aperto lungo le vie del centro di Torino dedicato al mondo automotive. La casa di Hamamatsu sarà tra i protagonisti dell'evento con una serie di iniziative e appuntamenti, che avranno il proprio centro in uno stand in Piazza Castello.

In piazza Vittorio, invece, sarà presente il truck Suzuki, punto d'accesso per i test ride delle moto Suzuki e area di incontro per tutti gli appassionati delle due ruote. I tanti appuntamenti che coinvolgeranno Suzuki inizieranno venerdì 13 settembre in piazza Vittorio alle ore 14 con una sessione di autografi dedicata ai tifosi del pluricampione Loris Capirossi.

La presenza del pluricampione del Mondo, pilota Suzuki MotoGP dal 2008 al 2010, sarà l'occasione per presentare l'edizione speciale a lui dedicata della la GSX-8R Legend Edition di Capirossi. Nello stand Suzuki si potrà poi ammirare il Jimny Mata, un prototipo one off dalla livrea inedita e dall'equipaggiamento completo, realizzato da Suzuki in occasione del Salone dell'Auto Torino.

Il prototipo è nato per rendere omaggio allo spirito e al design di Jimny, fuoristrada dalle dimensioni ultracompatte che incarna oltre 50 anni di evoluzioni e di tecnologia 4x4 Suzuki.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA