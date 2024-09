Si chiude con Lexus il Festival del Cinema di Venezia

Con il Leone d'Oro assegnato al film "The Room Next Door" di Pedro Almodóvar, si è conclusa il 7 settembre l'81.ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia. L'evento, per l'ottavo anno consecutivo, ha visto il brand Lexus protagonista a fianco agli interpreti del grande schermo con la sua gamma elettrificata. Infatti, 35 vetture del marchio hanno accompagnato sul red carpet le più grandi stelle del cinema e dello spettacolo italiane ed internazionali.

La flotta del 2024 presente al Lido è stata composta da 35 auto elettrificate, tra cui è spiccata la presenza di modelli quali la LBX Hybrid, la NX Plug-in Hybrid, la RX Hybrid Turbo e la RZ Full Electric, vetture che rappresentano lo spirito innovativo di Lexus nel segno dell'eccellenza, per offrire un'esperienza di viaggio unica a chi, salendoci a bordo, ne sperimenta la comodità e le soluzioni hi-tech. Proprio per sottolineare la propensione del marchio all'innovazione, nel corso dell'evento c'è stata un'installazione dedicata alla concept car LF-ZC, che incarna la visione di Lexus a livello di transizione ed una nuova idea di mobilità senza compromessi.

Oltre al suo design futuristico e sinuoso, questo prototipo riceve un costante perfezionamento di ogni aspetto dell'esperienza guida, in base alla filosofia della Lexus Driving Signature, in continua evoluzione parallelamente alle nuove tecnologie di elettrificazione.

In chiusura del Festival Stefano De Martino, Brand Ambassador di Lexus, si è fatto portavoce della visione di Lexus verso la sostenibilità e l'innovazione: "Essere nuovamente a Venezia, insieme a Lexus, in occasione della Mostra del Cinema è stato entusiasmante e come sempre motivo di orgoglio. Quando entro in una sala per guardare un film, so che mi regalerà un'emozione, un po' come succede quando entro nella mia Lexus. È un'esperienza unica, che unisce bellezza, tecnologia, innovazione e sostenibilità. Una visione del presente, che però già guarda avanti, verso il futuro della mobilità. La Mostra a Venezia e Lexus sono due eccellenze che rappresentano, ognuno nel suo campo, un indiscusso punto di riferimento".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA