Red Dot Design Award 2024, ecco i vincitori delle 4 ruote

Sono una ventina le vetture che si sono aggiudicate quest'anno il Red Dot 2024, uno dei concorsi di design più conosciuti al mondo. A trionfare nella categoria Best of the Best 2024, la Volvo EX30, la Kia EV 9 (per i veicoli elettrici) e la Ferrari Roma Spyder, nella categoria delle Sports Car. Ampia la compagine delle vetture che ha vinto il premio per il design nella categoria electric vehicle: il suv Ford Explorer, la Peugeot E-3008, Cupra Tavascan e le Lotus Emeya e Eletre.

Nella categoria delle vetture elettriche vincono per il design anche molti marchi cinesi con le AVTR 12 e 11, la Galaxy E8 di Geely e la Zeekr 007. Premiate anche le vetture a zero emissioni IM LS6 e YI Pai 007 di Dongfeng.

La giuria ha assegnato i premi nella categoria Sports car alle supercar Ferrari SF90 XX Stradale/Spider e Ferrari KC23 nonché alla Hyper SSR, prodotta dalla casa automobilistica cinese Aion. Il riconoscimento ha riguardato anche la categoria dei suv e delle vetture off-road con il premio che è stato attribuito alla Hyundai Santa Fe e alla GV80 Coupé del marchio Genesis. Smart #3 si è aggiudicata il premio nella categoria delle Car Series mentre la MG Cyberster spopola tra le vetture 'convertible'.

Il Red Dot Design Award è uno dei maggiori riconoscimenti a livello mondiale per il design: un premio alla qualità di progettisti e produttori che si sono contraddistinti per uno stile unico e caratterizzante.

