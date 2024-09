Breton incalza industria Ue sui 'ritardi su auto elettriche'

Il settore automotive dell'Ue è in ritardo sulla tabella di marcia per arrivare a eliminare dal mercato i motori a combustione interna, come diesel e benzina, entro il 2035, come previsto dal regolamento Ue sulle emissioni delle auto. Un quadro "non roseo" della transizione è quello che presenterà il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, in un incontro con l'industria automobilistica a dodici stelle, che si terrà a Bruxelles a partire dalle 14.

Secondo quanto anticipato dal Financial Times, il commissario francese avvertirà l'industria che il compito dei decisori dell'Ue "non è quello di indorare la pillola, o di stare seduti ad aspettare che i nostri obiettivi per il 2035 si materializzino magicamente" e "che la Cina è molto più avanti nella produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili".

Secondo il quotidiano finanziario, il politico francese metterà in guardia sul fatto che "la produzione europea di veicoli elettrici è in calo (nel 2024 si prevede che ne saranno realizzati meno rispetto agli 1,8 milioni di modelli del 2023), dal momento che la domanda ristagna".

Il deficit commerciale con Pechino sulle auto elettriche ammonta a 8,8 miliardi di euro e "l'ansia da autonomia resta un problema", dovrebbe sottolineare ancora Breton. L'incontro con l'industria europea dell'automotive arriva dopo che la scorsa settimana, la Volkswagen ha confermato che avrebbe smesso di produrre veicoli elettrici nel suo stabilimento Audi di Bruxelles, che ora è a rischio chiusura, e stava valutando la possibilità di chiuderne uno in Germania.

La politica di coesione deve rimanere disponibile per tutte le regioni, non va considerata una 'politica della carità' per le regioni meno sviluppate. Le regioni dell'automotive, con un tessuto imprenditoriale sviluppato, hanno bisogno di fare la transizione climatica e devono avere accesso ai fondi di coesione per farla e per superare questa sfida". Lo ha sottolineato il presidente del Comitato europeo delle regioni, Vasco Alves Cordeiro, in audizione in commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, facendo il punto sulle sfide sulla futura politica di coesione post 2027.

Tra gli elementi che, a detta di Cordeiro devono essere conservati, il fatto che la politica rimanga "disponibile per tutte le regioni", perché "ci sono diverse sfide che le regioni devono affrontare, e la politica di coesione, essendo una politica di investimento a lungo termine, è in grado di superare le sfide dal punto di vista economico, territoriale e sociale".

Da mantenere anche la "gestione condivisa" e "la governance multilivello" della politica che "devono essere rafforzate" e la struttura di finanziamento "a lungo termine". Guardando alla Coesione post 2027, Cordeiro ha incalzato però la prossima Commissione europea a una semplificazione "a tutti i livelli, dal punto di vista della gestione e dal punto di vista dei beneficiari" e a creare un quadro di riferimento "più semplice" per i fondi.



