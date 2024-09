Arrivano le date dei programmi Ferrari 2025 non competitivi

Il mondo Ferrari è fatto anche di attività in pista che si svolgono con programmi non competitivi, per questo la casa del cavallino rampante ha presentato i calendari con le relative sedi che andranno ad ospitare gli eventi dei programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme, e Club Competizioni GT. Si tratta di attività riservate ai clienti dei più esclusivi del brand che, anche per il 2025, potranno calcare i circuiti che hanno fatto la storia del motorsport, dove, oltre ai programmi in pista saranno affiancati eventi speciali in location esclusive. Nello specifico, i programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme andranno a condividere gli appuntamenti in pista nel 2025, che saranno sette prima di quello riservato alle Finali Mondiali Ferrari, la cui sede verrà annunciata prossimamente.

Entrando nel dettaglio, le attività in pista partiranno a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 6 al 9 febbraio, proseguiranno presso l'Autodromo Nazionale di Monza, in Italia, nelle date che vanno da 19 al 20 marzo, poi si sposteranno a Le Castellet, in Francia nelle giornate del 3 e 4 aprile, prima di approdare a Miami, negli Stati Uniti d'America, dal 15 al 18 maggio, al del Fuji International Speedway, in Giappone, dal 20 al 22 giugno, per rientrare in Europa, con gli appuntamenti di Barcellona, in Spagna, per il 23 ed il 24 luglio, e a Spa-Francorchamps, in Belgio, dal 19 al 21 settembre.

Infine, sarà la volta delle Finali Mondiali, l'appuntamento imperdibile per clienti ed appassionati Ferrari.



