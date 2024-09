Apollo Tyres lancia pneumatici a lunga durata EnduRace Serie 60

Apollo Tyres amplia la sua gamma di pneumatici EnduRace per veicoli commerciali e rimorchi per cerchi da 22,5 pollici con l'introduzione di due nuovi prodotti a lunga durata, i primi nel segmento degli pneumatici con profilo 60. Gli pneumatici per ruote motrici EnduRace RD Serie 60 e quelli per rimorchi RA Serie 60 sono progettati per applicazioni gravose e offrono alle flotte commerciali prestazioni, durata ed efficienza superiori. Entrambi gli pneumatici hanno la certificazione 'Three Peak Mountain Snowflake' (fiocco di neve e montagna a tre cime), a conferma della loro versatilità durante tutto l'anno e offrono una durata 1,5 volte superiore rispetto agli standard normativi europei.

EnduRace RD Serie 60, disponibile nella misura 295/60 R22.5, è lo pneumatico per ruote motrici ideale per gli operatori che richiedono eccellente trazione e durata per i trasporti regionali e la distribuzione. L'impronta a terra ottimizzata garantisce una distribuzione del peso uniforme per una trazione ottimale tutto l'anno, mentre la mescola a lenta usura ne aumenta la durata utile. La carcassa rinforzata, comune a tutti gli altri prodotti della famiglia EnduRace, massimizza la stabilità e facilita la rigenerazione. Il modello RD Serie 60 offre prestazioni soddisfacenti in condizioni climatiche difficili e ha ottenuto la classificazione C per le prestazioni su fondi bagnati e la classificazione B per la silenziosità.

EnduRace RA Serie 60, disponibile nella misura 315/60 R22.5, presenta scanalature sinusoidali che ottimizzano la stabilità direzionale per l'intero ciclo di vita dello pneumatico e garantiscono un'usura uniforme su tutti gli assali. Come il fratello RD, il modello RA Serie 60 ha una carcassa appositamente rinforzata e un battistrada a lenta usura per una lunga durata e offre agli operatori delle flotte una soluzione conveniente e a elevato chilometraggio. Inoltre, vanta la classificazione C per la resistenza al rotolamento, la classificazione B per le prestazioni su fondi bagnati e quella A per i livelli di rumorosità, che si attestano a soli 70 dB.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA