Lexus porta a Venezia i protagonisti di Joker: Folie à Deux

Lexus è sempre più protagonista della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, dove è auto ufficiale da 8 anni consecutivi, e, nella giornata di ieri, 4 settembre, ha accompagnato sul red carpet con la sua flotta di auto elettrificate, che sono ben 35, e annoverano modelli quali il nuovo LBX Hybrid, NX Plug-in Hybrid, RX Hybrid Turbo e RZ Full Electric, anche le star del film "Joker: Folie à Deux", che rispondono ai nomi di Lady Gaga, Joaquin Phoenix e Todd Phillips. Inoltre, hanno condotto sull'ambita passerella anche Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Delphine Couline per la presentazione del film "Jouer avec le Feu"; e Pietro Castellitto, Tesa Litvan e Giulia Louise Steigerwalt in occasione della presentazione del film "Diva Futura". Tra le auto del brand giapponese è apparsa anche la silenziosa RZ Full Electric, realizzata sulla piattaforma Lexus BEV (e-TBGA), che si avvale del sistema a trazione integrale DIRECT4 capace di gestire la trazione anteriore e posteriore in in base allo stile di guida e alle condizioni della strada, e del nuovo sistema One Motion Grip, dotato con Steer-by-wire privo di collegamento meccanico, che utilizza un collegamento elettrico per inviare gli input dal volante e dalle ruote, oltre oltre al nuovo volante "a farfalla". Questo Suv offre un ambiente moderno, connesso e sofisticato, in cui consente di percorrere circa 400 km con una sola carica.

