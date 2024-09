La Renault 17 diventa un concept 100% elettrico

Sono diversi i progetti esclusivi di Renault per reinterpretare il patrimonio del brand che si susseguono dal 2021, tra cui la Renault 17 reinterpretata da Ora Øto, un electric restomod che sarà esposta presso Maison5 a Parigi fino all'11 settembre. Questo concept a batteria successivamente verrà presentato al Concorso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille dal 12 al 15 settembre e nello stand del marchio francese al Salone dell'Auto di Parigi dal 14 al 20 ottobre.



Riprende le linee essenziali della coupé lanciata nel 1971 e prodotta fino al 1979 in oltre 92.000 unità, e si basa sulla struttura dell'auto originale, mantenendone invariati abitacolo, porte, finestrini, vetri, guarnizioni, e le superfici tecniche di supporto. Rispetto al modello di partenza, il prototipo è stato allargato di 17 cm e presenta parafanghi con ruote sporgenti. Il powertrain 100% elettrico sviluppa 270 CV e si trova nella parte posteriore del veicolo. Grazie alla carrozzeria interamente in carbonio, il peso è stato ridotto a sole 1,4 tonnellate. Inoltre, il corpo vettura è stato verniciato con la livrea specifica denominata Brun Galactique. L'abitacolo presenta sedili comodi con nuovi tessuti che traggono ispirazione dal mondo dell'arredamento e presenta modifiche a livello di plancia e consolle centrale rispetto all'originale. Non mancano un display centrale con grafica Renault contemporanea che si combina con i quattro piccoli schermi geometrici dietro al volante che ripropongono lo spirito dei contachilometri dei vecchi tempi.



