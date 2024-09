Fegica-Cisl, ddl carburanti carente, regole solo per nuovi

La riforma della rete di distribuzione dei carburanti è carente e "non prevede la chiusura di 7-8mila impianti, le nuove regole più stringenti si applicherebbero solo ai nuovi e non ai vecchi impianti, sulla transizione ecologica le colonnine elettriche verrebbero impiegate solo sui nuovi impianti e non sulla rete esistente mentre i vecchi impianti devono essere rafforzati con l'elettrico e alternative". Così la Fegica-Cisl, spiegando l'opposizione dei benzinai alla riforma, sottolineando anche che si tratterebbe di un "regalo" ai petrolieri. Il sindacato chiede quindi al governo spiegazioni sugli "approfondimenti" al ddl carburanti dopo il suo slittamento. "E' stata una valutazione politica", afferma la Fegica-Cisl.

Una razionalizzazione è necessaria perché "il mercato è saturo", sottolinea la Fegica-Cisl, spiegando che ci sono 5.000 impianti che erogano appena 400 mila litri di carburante. Quindi regole nuove per tutti per razionalizzare e anche per combattere la criminalità organizzata, presente nel settore. Secondo i dati di Fegica l'illegalità sottrae allo Stato 13-15 miliardi di euro l'anno e la vendita clandestina del carburante raggiungerebbe il 30%. Il sindacato denuncia, poi, che chi chiuderà un impianto di distribuzione esistente potrà convertirlo in elettrico senza bonificarlo. "Sarebbe una bomba ecologica", avverte la Fegica-Cisl. Inoltre cancellare la norma che obbligava la pubblicizzazione del differenziale fra prezzo self e servito è un regalo alle grandi compagnie petrolifere perché in questo modo "si oscura" il prezzo del servito dove i "margini sono straordinari". A spanne, vale oltre 1 miliardo di euro per le compagnie, spiegano dal sindacato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA