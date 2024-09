A Madrid il Comune proibisce i monopattini a noleggio

Il comune di Madrid dice basta: entro ottobre, i 6.000 monopattini elettrici a noleggio attualmente disponibili nella capitale spagnola dovranno essere ritirati dalle strade, causa compatibilità "non garantita" con "l'integrità fisica delle persone", in particolare dei pedoni.

La drastica decisione è stata annunciata in conferenza stampa dal sindaco della città iberica, il popolare José Luis Martínez Almeida. "A suo tempo, avevamo concordato una serie di autorizzazioni che pensavamo potessero rendere compatibile la mobilità in monopattino con l'integrità fisica delle persone, in modo che non ci fossero incidenti. Tuttavia, al momento questa premessa non è garantita", ha detto.

Nel 2023, il comune di Madrid aveva approvato una nuova normativa per regolamentare l'uso dei monopattini a noleggio in città: con essa, solo tre aziende specifiche, Lime, Dott y Tier Mobility, venivano autorizzate a piazzare in determinate zone della città un massimo di 6.000 monopattini a noleggio, a condizione che garantissero funzionalità tecnologiche valide a scongiurare parcheggi scorretti (ad esempio sui marciapiedi).

Tuttavia, secondo Almeida, le "condizioni molto chiare" previste in tale normativa "non sono state rispettate", per cui rischi e disagi per i cittadini legati all'uso improprio dei monopattini non sono stati eliminati. La garanzia di sufficienti opzioni alternative per la mobilità dei madrileni, ha aggiunto il sindaco, sarà permessa da un recente ampliamento del sistema di noleggio comunale di biciclette, Bicimad, ora disponibile in tutti i 21 distretti della capitale spagnola.

Nel 2023, previo referendum cittadino, una decisione come quella di Almeida era stata adottata anche a Parigi dall'amministrazione della socialista Anne Hidalgo.



