Logo Toyota sulle maglie dei ciclisti azzurri agli Europei

Rinnovata a Roma la partnership tra Toyota Motor Italia è la federazione azzurra di ciclismo, accordo che tra l'altro assicurerà alla Fci 30 veicoli ibridi per le attività legate a eventi e allenamenti. Si tratterà di una selezione della nuovo C-HR, della Rav 4 nelle versioni full hybrid e plug-in e della Corolla TS. L'annuncio è stato dato in occasione della presentazione della squadra tricolore che parteciperà ai prossimi Campionati Europei in programma a Limburg, in Belgio, dall’11 al 15 settembre, evento ospitato nella Capitale, presso la Filiale della Casa della Tre ellissi.

Giunta al terzo anno consecutivo, la collaborazione si concretizzerà anche nella presenza del logo Toyota sulle maglie degli azzurri sia ai prossimi Europei sia ai Mondiali su strada. All'evento capitolino, l'amministratore delegato di Toyota Motor Italia Alberto Santilli ha detto: "Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con la Federazione Ciclistica Italiana, un legame che si basa su valori e obiettivi fortemente condivisi. Il ciclismo, oltre ad essere uno sport, è una soluzione di mobilità molto amata e soprattutto sostenibile, il che riflette proprio la nostra visione di una mobilità rispettosa dell’ambiente e delle persone.

Il ciclismo, inoltre, è anche passione e divertimento e questo è di ispirazione per lo spirito con cui affrontiamo ogni giorno il nostro lavoro. Il modo in cui, nel ciclismo, si cerca di ottimizzare al massimo la trasmissione dell’energia dell’atleta alle ruote ricorda da vicino il lavoro di Toyota, che da anni sviluppa le sue soluzioni tecnologiche orientate proprio all’efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale, come il Full Hybrid e il Plug-in ed altre ancora. L’auto nel ciclismo è dentro la corsa, non compete ma è indispensabile perché la gara si possa svolgere e per questo non poteva esserci soluzione migliore che mettere al servizio dei nostri atleti una flotta di vetture Toyota con motorizzazioni elettrificate, sostenibili nonché dotate dei più avanzati sistemi di sicurezza".

