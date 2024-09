A Venezia continuano ad arrivare nomi altisonanti con Lexus

Continuano ad arrivare i protagonisti del grande schermo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, grazie alla flotta delle 35 vetture elettrizzate di Lexus, che, per l’ottavo anno consecutivo, è Auto Ufficiale della manifestazione. Nella giornata del 3 settembre, al Lido, tra i tanti volti noti del cinema, sono giunti, a bordo delle Lexus elettrificate, Rosy McEwen, Caleb Landry Jones e Athina Rachel Tsangari, in occasione della presentazione del film “Harvest”; Pedro Almodovar, Tilda Swinton, Isabelle Huppert e Taylor Russell per la presentazione del film “Queer”, oltre a Jonathan Anderson, Jason Schwartzman, Daniel Craig e Luca Guadagnino.

Il registro delle presenze ha visto anche l’arrivo di David Murgia, Sergi Lopez, Fabrice du Welz, Anthony Bajon e Alba Gaja Bellugi per la del film “Maldoror”. Tra i Suv della casa giapponese anche dei veicoli con tecnologia ibrida plug-in, come la RX 450h+, forte di una potenza di 309 CV, grazie al comparto elettrico che lavora in sinergia con il 2.5 a benzina, e capace di percorrere fino a 90 km nel ciclo urbano per via di una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh. Un’auto che unisce, quindi, un’elevata efficienza alle prestazioni, come testimoniano, le emissioni complessive di CO2 di appena 25 g/km ed il tempo per lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,5 secondi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA