Koenigsegg Egera con la cura Divine Savages diventa cottage

Anche la tradizionale carta da parati made in England può servire per personalizzare una hypercar e far crescere - oltre che l'esclusività - anche il valore. Lo conferma il fatto che una one-off che Yiannimize, Divine Savages e SuperVettura hanno realizzato su base Koenigsegg Agera N del 2011 è salita ad oltre 2,5 milioni di sterline, cioè quasi 3 milioni di euro.

L'operazione - che ha suscitato molto interesse oltre che molto stupore - parte dalla tipica produzione di carte da parati tradizionali e tessuti di lusso che Jamie Watkins e Tom Kennedy - titolari di Divine Savages - portano avanti con la passione di chi, pur vivendo la contemporaneità del design, non vuole valorizzare le grandi tradizioni.



Così con l'aiuto del specialisti in wrapping di Yiannimize, uno dei pattern di maggiore successo di Divine Savages - un disegno floreale bianco e blu perfetto per le pareti o gli imbottiti di un cottage del Gloucestershire - è diventato una pellicola ad alta resistenza con cui trasformare completamente il look della Agera N fornita da SuperVettura, concessionario ufficiale Koenigsegg in Gb. All'origine di questa personalizzazione la passione per le Koenigsegg di Lexi Wareham-Dart, proprietaria di Always Sunday - un' azienda di design d'interni che ha sede a Bath - e nota collezionista dei bolidi Made in Sweden. "Le auto Koenigsegg sono capolavori di ingegneria e design, e quando abbiamo avuto l'opportunità di combinare questo con le forze creative del il duo di design di carta da parati Divine Savages - ha detto la Wareham-Dart - non solo abbiamo sposato due delle mie cose preferite, ma è stato un look fresco e unico per un'auto capace di creare molti ricordi".



