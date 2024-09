Wec: ad Austin vince la Ferrari gialla di AF Corse

Nell'appuntamento del Wec d'oltre oceano, ad Austin, in Texas, la Ferrari coglie uno storico trionfo con la 499P di AF Corse condotta da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye, quella giallo Modena, che ha corso da protagonista le fasi iniziali della competizione, mostrando un passo vincente per circa 4 ore. Più avanti, nel corso della gara, è stata la Toyota numero 7, guidata da Conway, Kobayashi e De Vries a prendere il comando della corsa, prima di doverlo cedere a causa di una penalità. Così, la 499P numero 83 è tornata leader rimanendo in prima posizione sotto la bandiera a scacchi. In questo modo la hypercar di Maranello dalla livrea gialla ha conquistato la prima vittoria assoluta, che porta a 3 i successi assoluti della Ferrari 499P nel Wec aggiungendosi a quelli maturati nelle ultime due edizioni della 24 ore di Le Mans. Dietro la Ferrari è giunta, al secondo posto, la Toyota numero 7, mentre l'altra 499P, quella numero 50 condotta da Fuoco, Molina e Nielsen ha conquistato il terzo gradino del podio. Sfortunata la terza hypercar di Maranello, la numero 51, di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, costretta al ritiro a seguito di un contatto con una Lexus in fase di doppiaggio, dopo che era scattata in prima posizione a seguito della hyper pole conquistata sabato.

Nel giorno del trionfo Ferrari hanno ben figurato anche la Cadillac numero 2 di Bamber e Lynn, arrivata al quarto posto assoluto, e l'Alpine numero 35 di Chatin, Habsburg, e Milesi, giunta in quinta posizione davanti alle Porsche numero 6 e 5 del team Penke Motorsport, che hanno portato a casa punti utili per la classifica. In classe LMGT3 trionfa l'Aston Martin Vantage numero 27 della Heart of Racing di James, Mancinelli e Ribera, davanti alle Porsche 911 numero 92 e 91 delle squadre Manthey Purerxcing e Manthey EMA. Ritiro per problema tecnico per la BMW M4 numero 46 che vede nell'equipaggio anche Valentino Rossi.

