Automechanika 2024, countdown per fiera aftermarket Francoforte

È partito il conto alla rovescia e manca ormai davvero poco all'appuntamento con Automechanika, la fiera dedicata all'aftermarket in programma dal 10 al 14 settembre presso la Frankfurt Messe. Dopo aver archiviato un'edizione con ben 78mila visitatori provenienti da tutto il mondo nel 2022, la fiera rivolta a produttori, distributori, ricambisti, autoriparatori, operatori di servizi per l'automotive, apre i battenti per approfondire tematiche di grande attualità come la sostenibilità e l'economia circolare.

''Dopo il successo della ripartenza nel 2022, ci aspettiamo un numero ancora maggiore di espositori internazionali all'edizione di quest'anno di Automechanika Frankfurt - ha detto Olaf Mußhoff, direttore di Automechanika Francoforte -. Sono lieto che all'inizio di febbraio abbiamo raccolto già più di 4.000 registrazioni da oltre 80 Paesi, tra cui molti espositori che tornano dopo una lunga pausa". Tra questi, produttori come Axalta, PPG, 3M e Sonax, oltre ad aziende come Exedy, Marelli Aftermarket, SKF, Sogefi e Trucktec, Spanesi, Airbest Industry, Cormach, OMCN, Rabotti e Rotar Marchinery Industrial e molti altri. A causa della grande richiesta, la direzione della fiera ha deciso di aprire altri padiglioni. Dal 10 al 14 settembre, le aziende presenteranno le loro innovazioni nei settori dei ricambi e dei componenti anche nel padiglione 2 (Festhalle) e nel padiglione 4.2. I padiglioni 10.3 e 9.1 ospiteranno anche il World of Asia, che presenterà principalmente innovazioni nei settori dei ricambi e dei componenti e della diagnostica e riparazione.

La trasformazione dell'industria automobilistica sarà uno dei temi cruciali nel programma collaterale di Automechanika Frankfurt. Gli espositori possono scegliere tra diversi formati di eventi. Una novità assoluta è la Sustainability Court nel padiglione 5, dove le case automobilistiche, i fornitori e gli operatori dell'aftermarket automobilistico possono presentare le loro soluzioni sostenibili e discuterne sul palco e nella vicina area di networking. Nel Future Mobility Park, i visitatori potranno invece sperimentare dal vivo e testare veicoli con sistemi di trazione alternativi e soluzioni innovative per il futuro. Il forum di esperti "Innovation4Mobility" si terrà per la seconda volta nel padiglione 3. Le conferenze e i tavoli di discussione verteranno sui cambiamenti fondamentali dell'industria della mobilità. È previsto inoltre il Remanufacturing Day, una giornata interamente dedicata all'approfondimento del tema della rigenerazione dei componenti usati. Spazio anche agli Automechanika Frankfurt Innovation Awards, che quest'anno includeranno le due nuove categorie "E-Mobility & Innovative Drive Technologies" e "AI & Digitalisation" (dedicata alle applicazioni in ambito automotive dell'intelligenza artificiale), e alle auto storiche con la presenza di esperti del settore al padiglione 11.1 mentre oltre 300 espositori presenteranno prodotti per il settore delle auto d'epoca e storiche nelle aree di ricambi e componenti, diagnostica e riparazione, e carrozzeria e verniciatura.

